Зеленский: С этими террористами не о чем говорить

Глава государства рассказал о первом важном шаге по признанию российского режима - террористическим.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании России государством-террористом является "политическим сигналом". Об этом он сказал он в видеообращении в четверг, 13 октября.

"Есть мощный отклик от ПАСЕ - это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это - политический сигнал. Сигнал всем государствам - членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, - не о чем говорить", - заявил Зеленский.

"Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории", - сказал он.

Президент отметил, что "это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше".

"Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги - особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину!" - сказал он.