На Донбассе оккупанты повредили более 80% инфраструктуры - Кириленко

Глава Донецкой ОВА рассказал об убийствах гражданских и военных - сейчас эксперты работают над установлением причин смерти погибших.

На освобожденных территориях Донбасса более 80% гражданской инфраструктуры повреждены российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

"Святогорск, Лиман… более 80% в двух общинах, это около 50 населенных пунктов. Жилищный фонд, особенно частные дома, разрушены так, что даже не подлежат восстановлению. Там, где мы можем их законсервировать, это делаем. Но разрушение и повреждение инфраструктуры в целом и критической инфраструктуры очень значительны. Поэтому работа не прекращается ни днем, ни ночью", - сказал Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА рассказал об убийствах гражданских и военных - сейчас эксперты работают над установлением причин смерти погибших. По его словам, отдельно будут установлены смерти в результате боевых действий и обстрелов гражданского населения. Также будет отдельная категория людей, погибших в результате пыток.

"Будем связывать это, чтобы выявить причинно-следственную связь между пытками, обнаруженными в Лимане и Святогорске", - объяснил Кириленко.

Кроме того, Кириленко рассказал, что с 11 на 12 октября он впервые за несколько месяцев предоставил доклад, в котором было ноль раненых и погибших. 12 октября семь человек погибли, 13 ранены.

"Семь человек погибли на центральном рынке в прифронтовой Авдеевке в результате танковых обстрелов. 13 человек были ранены как по линии фронта, так и вдали от него", - добавил глава Донецкой ОВА.

Напомним, вражеские подразделения в Донецкой области получают распоряжения временно прекратить наступление. Причиной такого решения является низкое морально-психологическое состояние мобилизованных и многочисленные факты дезертирства.