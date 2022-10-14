Украина на днях может освободить Херсон - СМИ

Министерство обороны террористической России признало, что украинские силы прорвали российские линии фронта в Херсоне.

ВСУ могут освободить Херсон от российской оккупации и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на западных военных.

Министерство обороны террористической России признало, что украинские силы прорвали российские линии фронта в Херсоне в начале месяца, что стало наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения в феврале. Киев снова освободил значительную территорию к западу от Днепра.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти готовят эвакуацию части мирных жителей Херсона, опасаясь продвижения ВСУ.