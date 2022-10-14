В Николаевской области сбит первый дрон-мопед - Ким
Поздно вечером 13 октября в область залетели три беспилотника-камикадзе. В регионе объявлена воздушная тревога.
Вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе. Об этом сообщает в Telegram глава Николаевской ОВА Виталияй Ким.
"Залетели три мопеда в область. Внимание", - говорится в сообщении.
Позже глава ОВА сообщил, что один из них сбили силы ПВО.
Напомним, прошлой ночью российские войска выпустили по Николаеву восемь ракет типа С-300. Одна из них попала в спасательную лодочную станцию Николаева - погиб ее работник. Еще одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили. Известно о гибели четырех гражданских.
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