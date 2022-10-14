ВСУ все ближе к Херсону. Контратака продолжается

По оценкам западных военных, Украина может вернуть контроль над западным берегом Днепра в Херсонской области уже на следующей неделе.

Пока российские войска обстреливают украинские города и критическую инфраструктуру в них, на фронте продолжается продвижение украинской армии. С августа в Херсонской области украинская сторона отвоевала более 1 170 квадратных километров. В четверг в утреннем обзоре военной ситуации британская разведка утверждала, что украинские войска уверенно продвигаются к Херсону.

Какая ситуация на фронте

Отступив примерно на 20 км в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Мыловое. На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западе, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, сообщает британская военная разведка. По ее данным, большая часть российских войск на этом участке - это неукомплектованные подразделения ВДВ.

Минобороны России иначе оценило ситуацию на этом участке фронта, но фактически подтвердило, что возможное дальнейшее контрнаступление украинских войск сдерживают десантники.

Военнослужащие ВСУ на танках и БМП "атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны", говорилось в утренней сводке российского Минобороны.

Оперативное командование Юг заявило в четверг об освобождении еще пяти населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля. По оценкам западных военных, Украина может вернуть контроль над западным берегом Днепра в Херсонской области уже на следующей неделе, пишетFinancial Times. Херсон - на западном берегу.

Начинают бежать

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо утром в четверг выступил с видеообращением к руководству России, в котором попросил помочь организовать выезд жителей.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук еще летом советовала жителям покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося контрнаступления.

Обращение Сальдо к российскому руководству прозвучало на следующий день после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую аннексию Россией оккупированных ей областей Украины. За резолюцию проголосовали 143 страны, 35 воздержались. Против резолюции проголосовали всего лишь пять стран - Россия, Сирия, Никарагуа, Беларусь и КНДР.