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В Украине ликвидировали московского чиновника - СМИ

28-летний начальник одного из отделов мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине.
В Украине ликвидировали московского чиновника - СМИ

Российские власти без подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии Москвы с "нулевым боевым опытом", по информации СМИ, он уже погиб. Об этом сообщает заместитель главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева.

По ее словам, 28-летний начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине.

"Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять мобилизованных мужчин из Челябинской области погибли в "спецоперации на Украине". Это подтвердила пресс-служба правительства региона.

 

 

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