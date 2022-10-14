На Закарпатье испортили знак географического центра Европы

Во время работ по благоустройству села надпись, которая была сделана на латыни, заштукатурили.

В Закарпатской области испортили знак географического центра Европы, установленный в конце XIX века. Об инциденте сообщила журналист Укринформ Татьяна Когутич в Facebook.

Памятник в селе Круглый на Раховщине, на котором была золотая надпись на латыни, покрыли штукатуркой.

"На Раховщине в ходе осенних работ по благоустройству (очевидно) улучшили географический знак центра Европы. У многих есть фотки возле него - у меня еще со школы. Так вот, в ходе улучшения со знака в Деловом пропали золотые буквы на латыни. Их закрасили! Очевидно, исполнители работ не знают латыни - так и решили: а зачем оно там, если никто прочесть не может?" – написала Татьяна.

После скандала в соцсетях к журналистке обратился художник, которому горсовет предлагал перерисовать буквы. Он сообщил, что отказался выполнить заказ, ведь сначала нужно восстановить старую австро-венгерскую надпись на латыни.

На инцидент уже отреагировал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Он пообещал восстановить испорченную надпись.

"Что касается "улучшения" знака географического центра Европы в Деловом, на котором закрасили историческую надпись, выполненную золотыми буквами на латыни. Комментировать целесообразность и правомерность таких действий не буду. Подразделение ОВА, отвечающее за охрану культурного наследия, уже занимается этим вопросом. Самоуправление, в зоне ответственности которого находится этот памятник, уже планирует мероприятия по восстановлению", - написал чиновник.

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