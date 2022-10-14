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Большинство вернувшихся из плена имеют анорексию - Офис омбудсмена

Над украинцами в плену россияне не только издевались физически, но и даже не кормили. Либо "кормили" водой.
Большинство вернувшихся из плена имеют анорексию - Офис омбудсмена

Над украинскими военнопленными в России издевались, их избивали, также они имеют сильную потерю веса. Об этом сообщил глава Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Роман Романюк в интервью Волынской службе новостей.

"Можно много ужасных вещей говорить, но элементарно - их не кормили или кормили водой", - отметил Роман Романюк.

Он добавил, что 90% всех военнопленных страдают анорексией, что является ненормальным и нарушением всех прав.

Романюк также подчеркнул, что в связи с контрнаступлением ВСУ обменный фонд увеличился на тысячи человек.

“Вооруженные силы вели активные наступательные операции: Изюм, Лиман, Балаклея. Понятно, что большое количество уничтожили, но тоже многих захватили в плен. Россияне сдаются, бродя по полям три-пять суток и не понимая, кто они и что они”, - рассказал глава Секретариата Уполномоченного по правам человека.

Напомним, Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить из плена 20 воинов.

 

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