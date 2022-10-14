Украина откроет три пункта пропуска на западной границе

Они помогут разгрузить пропускной пункт Порубное-Сирет, в котором накапливается до тысячи фур в день.

До конца 2022 года планируется открытие трех пунктов пропуска через государственную границу на западе Украины: один Нижанковичи-Мальховичи на границе с Польшей, и два Красноильск-Викову-де-Сус и Дьяковцы-Раковец - на границе с Румынией. Об этом сообщил агентству Укринформ заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, пункт пропуска Ужгород-Вышнее Немецкое на границе со Словакией будет открыт в первом квартале 2023 года.

"Пункт Красноильск - Викову-де-Сус будет запущен поэтапно, начиная с этого месяца. Сначала будет разрешен проезд для автомобилей весом до 3,5 тонн, затем - для пустых грузовиков и впоследствии будет функционировать на полную мощность. Также до конца года планируем открыть для транспорта Дяковцы - Раковец и Нижанковичи - Мальховичи. Пункт Нижанковичи сначала будет функционировать только для проезда пустых транспортных средств. Он строится с нуля. Он - временный и нужен, чтобы ускорить транспортный поток вдоль всей западной границы. Также надеюсь, что в первом квартале следующего года будет запущен в работу пункт пропуска Ужгород–Вышнее Немецкое", - сказал Найем.

Также ведется работа по восстановлению путей по направлениям Делово-Валя-Вишеулуй и Тересва-Кимпулунг ла Тиса.

За время независимости был открыт только один новый пункт пропуска - Краковец-Корчева на границе с Польшей.

Напомним, в октябре на украинских пограничных пунктах пропуска должна начать действовать электронная очередь, на первом этапе - как пилотный проект на одном из пунктов пропуска.