ВСУ на юге уничтожили пять складов оккупантов
Украинские защитники уничтожили склады российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях.
ВСУ уничтожили пять складов российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях.Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Так, в Херсонской области уничтожены три склада с боекомплектами в Бериславском районе и один в Херсонском. Еще один склад уничтожен в Снегиревском районе Николаевской области.
Напомним, ранее во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов оккупантов.
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