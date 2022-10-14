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ВСУ на юге уничтожили пять складов оккупантов

Украинские защитники уничтожили склады российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях.
ВСУ на юге уничтожили пять складов оккупантов

ВСУ уничтожили пять складов российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях.Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, в Херсонской области уничтожены три склада с боекомплектами в Бериславском районе и один в Херсонском. Еще один склад уничтожен в Снегиревском районе Николаевской области.

Напомним, ранее во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов оккупантов.

 

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