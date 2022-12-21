Следующие 2-3 месяца будут решающими в войне - Данилов

Украина готовится к решающим месяцам в войне против РФ.

| Автор: Мальцева Ольга

Следующие 2-3 месяца в войне России против Украины будут решающими, поэтому Украина готовится к этому очень активно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для Голоса Америки.

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"Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте", - сообщил Данилов.

Он добавил, что Россия не хочет воспринимать позиций мирового сообщества и понимать, что ей надо уже отойти, чтобы иметь как можно меньше последствий для своей страны, "они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон".

Данилов поблагодарил партнеров за оказанную Украине помощь.

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Напомним, Михаил Подоляк объяснил важность визита Зеленского в США. Визит президента Украины в США является важным, ведь это даст объяснить реальную ситуацию в Украине и какое оружие нужно Киеву.