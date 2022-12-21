ССО показали спасение пяти сотен людей по воде из-под носа оккупантов

Во время одной операции "морские котики" спасли 500 человек.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время одной операции "морские котики" спасли 500 человек от оккупации. Боевые пловцы 73 морской центр СпП имени кошевого атамана Антона Головатого по воде эвакуировали гражданских из-под носа у врага, и не дали мирным гражданам оказаться в оккупации. Об этом сообщают в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

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"На их счету - высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация собратьев, разминирование морской акватории и, конечно, уничтожение российских оккупантов. Во время войны наши "морские котики" выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но, не для них", - говорится в сообщении.

В опубликованном видео показано, как боевые пловцы 73-го морского центра специального назначения выполняют боевые задачи спасая жизни, а также кадры с высадки на остров Змеиный.

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Напомним, россияне сбили собственный вертолет под Запорожьем. Оккупанты думали, что сбили вражеский вертолет, однако это оказался российский Ка-52.