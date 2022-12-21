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На пост директора НАБУ претендуют 78 человек

Уже в четверг будет объявлено о следующем этапе конкурса – тестировании кандидатов на знание законодательства.
На пост директора НАБУ претендуют 78 человек

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершила прием документов от потенциальных кандидатов. Об этом стало известно в среду, 21 декабря.

 

"Вчера в полночь, 20 декабря, закончился прием документов для участия в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Всего комиссия получила документы 78 заявителей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно регламенту проведения конкурса, комиссия публикует фамилии, имена и отчества лиц, которые подали документы, а также количество полученных файлов от каждого заявителя. С указанной информацией можно ознакомиться по ссылке.

"На заседании комиссии 22 декабря будет рассмотрен вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов, а также объявлено о следующем этапе конкурса – тестировании кандидатов на знание законодательства", – отметили в комиссии.

В списке претендентов на должность директора НАБУ указаны бывший заместитель предыдущего директора НАБУ Анатолий Новак, руководитель Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и другие.

Напомним, в апреле 2022 года предыдущий директор НАБУ Артем Сытник был уволен в связи с окончанием срока полномочий. Сытник возглавлял ведомство с апреля 2015 года.

А через неделю был назначен исполняющий обязанности директора НАБУ. Им стал первый заместитель Сытника – Гизо Углава.

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