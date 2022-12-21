На пост директора НАБУ претендуют 78 человек

Уже в четверг будет объявлено о следующем этапе конкурса – тестировании кандидатов на знание законодательства.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершила прием документов от потенциальных кандидатов. Об этом стало известно в среду, 21 декабря.

"Вчера в полночь, 20 декабря, закончился прием документов для участия в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Всего комиссия получила документы 78 заявителей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно регламенту проведения конкурса, комиссия публикует фамилии, имена и отчества лиц, которые подали документы, а также количество полученных файлов от каждого заявителя. С указанной информацией можно ознакомиться по ссылке.

"На заседании комиссии 22 декабря будет рассмотрен вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов, а также объявлено о следующем этапе конкурса – тестировании кандидатов на знание законодательства", – отметили в комиссии.

В списке претендентов на должность директора НАБУ указаны бывший заместитель предыдущего директора НАБУ Анатолий Новак, руководитель Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и другие.

Напомним, в апреле 2022 года предыдущий директор НАБУ Артем Сытник был уволен в связи с окончанием срока полномочий. Сытник возглавлял ведомство с апреля 2015 года.

А через неделю был назначен исполняющий обязанности директора НАБУ. Им стал первый заместитель Сытника – Гизо Углава.