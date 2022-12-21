Зеленский подписал закон об отпусках для военных

Военные будут получать отпуска на 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более двух суток в один конец.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в среду, 21 декабря.

В частности, информация о подписании закона содержится в карточке законодательного акта О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения (№8081) на сайте парламента.

Закон предусматривает, что:

в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия;

каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец;

часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.