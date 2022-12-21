Жителям Ростовской области РФ запретили использовать БПЛА

Россиянам запрещено пользоваться дронами, по причинам, которые "не требуют объяснения", заявил Василий Голубев.

Власти Ростовской области России приняли решение запретить местным жителям запускать беспилотники. Об этом говорится в заявлении главы региона Василия Голубева, опубликованное в его Telegram-канале в среду, 21 декабря.

"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта… С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)", - отметил российский губернатор.

Вместе с тем, чиновник не назвал причину введения такого запрета. По его словам, подобные меры "не требуют объяснения".

Как известно, Ростовская область имеет общие границы с Луганской и Донецкой областями Украины.

Как уже сообщалось, в городе Новошахтинск Ростовской области России ищут дезертира с пулеметом, который ранил полицейских.

Позже стало известно, что этого дезертира разыскали в пригороде Новошахтинска.