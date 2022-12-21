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В Мариуполе раздался мощный взрыв - мэрия

Звуки взрыва слышали местные жители сразу в нескольких районах города. После этого в сторону Бердянска вылетели несколько вертолетов.
В Мариуполе раздался мощный взрыв - мэрия

В Мариуполе в обед раздался взрыв, слышный в нескольких районах города. После этого же в сторону Бердянска вылетели несколько вертолетов. Об этом пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, взрыв произошел в 14:00 с эпицентром в районе улицы Куприна.

"Сразу после взрыва над городом появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", - отметил советник мэра Мариуполя.

 

 

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