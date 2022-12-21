На Луганщине уничтожены вражеские склады - Генштаб

Мощная детонация на арсеналах в Кадиевке продолжалась более 20 часов, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные уничтожили крупные склады российских агрессоров на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечеренй сводке в среду, 21 декабря.

"Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов", – говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря был нанесен на оккупантам на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Информация по потерям техники и личного состава уточняется.

Также украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Был сбит вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около 6 млн долларов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

В свою очередь российские агрессоры сегодня нанесли три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил Беларуси и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг не прекращал обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенный пункт Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

Напомним, 20 декабря авиация ВСУ нанесла 12 ударов по вражеским ЗРК. Также Генштаб подтвердил огневое поражение 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника в Запорожской области.