Пелоси пригласила Зеленского выступить в Конгрессе США

Пелоси отметила, что лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

"С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (2:30 - по киевскому времени) сегодня вечером", - отметила она.

По словам Пелоси, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир.

она также подчеркнула, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

Как сообщалось, сегодня, 21 декабря, Владимир Зеленский посетит США.

Позже в Белом доме сообщили программу пребывания Зеленского в Вашингтоне.

В Офисе президента главные задачи его визита в США.