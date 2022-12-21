Три поезда задерживаются из-за непогоды и ДТП - Укрзализныця

Наибольшая задержка у поезда Перемышль - Киев - 4 часа 23 мин. из-за ожидания пересадки украинских пассажиров из Праги.

Три поезда международного сообщения Укрзализныци движутся с задержкой более двух часов из-за сложных погодных условий, сообщил руководитель по коммуникациям УЗ Александр Шевченко.

По его информации, наибольшая задержка у поезда №706 Перемышль - Киев - 4 часа 23 мин. из-за ожидания пересадки украинских пассажиров из Праги, так как из-за обледенения колеи и контактной сети в Чехии поезда были задержаны.

Помимо того, задерживаются поезда №31 Запорожье - Перемышль и №34 Будапешт - Мукачево: первый - из-за столкновения с автомобилем, нарушившим правила переезда пути, второй - из-за сложных погодных условий в Венгрии.

Напомним, ранее на период новогодних праздников Укрзализныця назначила поезд №745/746 Киев - Славское, который доставит пассажиров к горам и вернется в столицу к началу комендантского часа.