Швейцария расширила санкции против России

Швейцарский "черный список" пополнили 141 физическое и 49 юридических лиц из РФ, ограничения вступили в силу.

Швейцария ввела новые санкции против РФ. В частности, ограничения касаются 141 физического и 49 юридических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Швейцария вносит изменения в санкционный режим в рамках мер, которые принял ЕС в связи с поставками иранских беспилотников России и сохраняющейся тревожной обстановкой в Украине", - уточняется в документе.

Санкции вступили в силу в среду, 21 декабря, в 18:00 по местному времени.

В сообщении сказано, что ЕС 16 декабря также ввел запрет на экспорт в РФ еще ряда категорий товаров и на оказание России ряда услуг, и швейцарское правительство в свою очередь изучит эти меры. В частности, речь идет об ограничениях против горнодобывающего и энергетического секторов и запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.

ЕС также добавил в "черные списки" еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.

В девятый пакет санкций ЕС против России вошли 144 физических лица. Среди них высокопоставленные российские чиновники, депутаты, военные и артисты из России.

Напомним, Швейцария установила предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и, таким образом, присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциия ЕС против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.