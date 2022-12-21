Первый международный визит. Зеленский в США

Президент США Джо Байден заявил, что ему предстоит обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Владимир Зеленский ни разу не покидал территорию Украины с начала полномасштабного вторжения российских войск. Свой первый зарубежный визит он совершит в среду, 21 декабря, в США. Джо Байден говорит, что лидерам двух стран нужно многое обсудить. В первую очередь, конечно, войну.

Как все готовили

Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в Вашингтон в минувшую среду 14 декабря. При этом в Белом доме уточнили, что предложили президенту Зеленскому провести длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также возможность выступить перед прессой и подняться на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса США.

Украинская сторона, офис президента Зеленского, официально принял приглашение в прошлую пятницу. Визит был окончательно подтвержден в воскресенье, всего три дня назад.

На встрече президентов у Зеленского и Байдена "будет возможность провести углубленное стратегическое обсуждение дальнейших действий на поле боя, возможностей и обучения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине, санкций и экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать усиливать и усиливать, что привело к значительным потерям для российской экономики и российской оборонно-промышленной базы, и помощи в экономическом и энергетическом секторе, а также гуманитарной помощи, которую мы предоставляем, чтобы сделать жизнь народа Украины лучшим".

Зеленский на поезде добрался до польского Перемышля, затем на машине до аэропорта Жешува и оттуда уже вылетел в США. В Перемышле вместе с Зеленским заметили посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Президент Байден действительно считает, что, поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем ... в новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", - пояснил

Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, мотивы приглашения Зеленского в США.

Кирби сказал, что президенты также обсудят, как может закончиться война - деликатная тема, которая была предметом некоторых разногласий среди западных лидеров.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии "справедливого мира", которое предлагает президент Зеленский, и о том, как это выглядит, каковы его составляющие, и как мы можем помочь Украине достичь этой цели", - сказал Кирби.

"Очевидно, что Путин сейчас не заинтересован в дипломатии. Совсем наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских гражданских лиц", - добавил он.

Чего ждать

Во время визита Зеленского, президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

Эта помощь свидетельствует о расширении Соединенными Штатами видов передового вооружения, которое они отправят в Украину для усиления противовоздушной обороны страны против российских ракетных ударов.

Patriot - это самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники. Одно из основных преимуществ комплекса - способность сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Именно этот тип ракет доставляет больше всего проблем украинским силам ПВО. Неизвестно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку американские военные должны сначала научить ВСУ пользоватьсявысокотехнологичной системой. Как предполагается, обучение продлится несколько недель.

Главный союзник

По подсчетам немецкого Кильского института мировой экономики, США в этом году оказали Украине военную помощь на 18,5 млрд долларов - это больше, чем дали все остальные союзники Украины вместе взятые.

В бюджете США на следующий год на военную помощь Украине заложено 23,5 млрд долларов, а в целом на статьи, связанные с войной в Украине - обучение военнослужащих, оборудование (включая вооружения), логистику, разведывательную поддержку, а также восполнение американских запасов, переданных Украине - более 40 млрд.