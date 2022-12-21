ДТЭК восстановила энергоснабжение в трех населенных пунктах

Свет вернули 4 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Большинству потребителей свет возвращали по нескольку раз.

Ремонтные бригады ДТЭК за сутки с 20 декабря восстановили электросети в трех населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей, пострадавшие из-за вражеских обстрелов. Свет вернули 4 тысячам домохозяйств, сообщила пресс-служба энергокомпании в среду, 21 декабря.

"В течение суток 20 декабря аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети вернули электроснабжение жителям двух населенных пунктов. 2 377 семей снова получили возможность пользоваться электричеством", - говорится в сообщении.

Кроме того, восстановлено энергоснабжение 1,5 тысяч семей на Днепропетровщине. Работы проведены в одном населенном пункте, который обстреляла российская армия.

"Пока без света остаются 96 населенных пунктов Донбасса, где у специалистов энергокомпании нет доступа к местам проведения работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - сообщили в компании Ахметова.

Накануне были подключены к электричеству 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, которые пострадали из-за российских обстрелов. Большинству потребителей свет возвращали по нескольку раз.

Напомним, российские террористы с октября атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. В ночь на 19 декабря был нанесен удар по критической инфраструктуре Украины иранскими дронами-камикадзе.