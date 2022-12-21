Президент наградил орденами и медалями более ста военных

Одного из военных президент наградил посмертно. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 101 военнослужащего, одного из которых - посмертно. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, За мужество, Даниила Галицкого, а также медалями За военную службу Украине, Защитнику Отечества.

Напомним, 20 декабря Зеленский во время поездки в Донецкую область пообщался с военными, обороняющими Бахмут, посетил передовые позиции одной из бригад.