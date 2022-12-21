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Президент наградил орденами и медалями более ста военных

Одного из военных президент наградил посмертно. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.
Президент наградил орденами и медалями более ста военных

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 101 военнослужащего, одного из которых - посмертно. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, За мужество, Даниила Галицкого, а также медалями За военную службу Украине, Защитнику Отечества.

Напомним, 20 декабря Зеленский во время поездки в Донецкую область пообщался с военными, обороняющими Бахмут, посетил передовые позиции одной из бригад.

 

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