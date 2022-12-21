Зеленский начал свой визит в США
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил Укринформ в среду, 21 декабря.
"Согласно программе, сегодня запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине, а также продолжение всестороннего двустороннего взаимодействия в условиях противостояния агрессии РФ", – говорится в сообщении.
Позже в среду Зеленский выступит с речью в Конгрессе США на совместном заседании обеих палат, которые также стремятся продемонстрировать "решительную двухпартийную поддержку Украины".
Кроме того, запланировано несколько двусторонних встреч президента Украины в американской столице.
Владимир Зеленский во второй раз находится в США с официальным визитом. Впервые он посетил эту страну в конце августа – начале сентября 2021 года.
Ранее в среду стал известно, что Владимир Зеленский посетит США 21 декабря. Нынешний визит – первая заграничная поездка Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Позже в Офисе президента назвали главные задачи визита Зеленского в США.