Зеленский начал свой визит в США

В Белом доме состоится встреча украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским с высшим государственным руководством США.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил Укринформ в среду, 21 декабря.

"Согласно программе, сегодня запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине, а также продолжение всестороннего двустороннего взаимодействия в условиях противостояния агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Позже в среду Зеленский выступит с речью в Конгрессе США на совместном заседании обеих палат, которые также стремятся продемонстрировать "решительную двухпартийную поддержку Украины".

Кроме того, запланировано несколько двусторонних встреч президента Украины в американской столице.

Владимир Зеленский во второй раз находится в США с официальным визитом. Впервые он посетил эту страну в конце августа – начале сентября 2021 года.

Ранее в среду стал известно, что Владимир Зеленский посетит США 21 декабря. Нынешний визит – первая заграничная поездка Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Позже в Офисе президента назвали главные задачи визита Зеленского в США.