Красный Крест попал к украинским пленным в РФ

МККК на днях удалось попасть в места содержания наших пленных на территории России. В какие именно - не сообщают.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) на днях попал на места содержания украинских пленных на территории России. Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Представитель Координационного штаба сообщил, что МККК на днях удалось попасть в места содержания наших пленных на территории России. В какие именно представители Красного Креста не сообщают. Также, по информации МККК, около 120 наших защитников в неволе получили теплые вещи и средства гигиены", - говорится в сообщении.

Как говорится, об этом шла речь во время онлайн-встречи с семьями пленных защитников из полка Азов, которые объединились в общественную организацию Женщины из стали.

Во время встречи родные сетовали, что письма не доходят до пленных азовцев. Ранее была договоренность, что МККК организует отправку писем от родных к пленным, которых признала Россия.

"Несмотря на то, что при выходе из Азовстали МККК анкетировал наших защитников, Россия официально не признает их пленными. Поэтому письма азовцам, к сожалению, не будут передавать. Мы работаем, чтобы исправить это. Письма в России на последнем этапе рассылает российское министерство обороны - вся ответственность за это на нем. Освобожденные пленные говорят, что послания от родных не получали", - сказала представитель Национального информационного бюро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит решительности Международного комитета Красного Креста в вопросе украинских пленных.