У Зеленского отреагировали на передачу ЗРК Patriot

Теперь появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии", отметил Михаил Подоляк.

Украина после объявления США о передаче долгожданных систем ЗРК Patriot надеется на получение новых видов вооружения от западных партнеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в среду, 21 декабря.

"Просто ЗРК Patriot. Официально…", – написал Подоляк, реагируя на решение администрации президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что с новыми системами ЗРК Patriot у украинской армии появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии".

"Дальше – Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…", – выразил пожелание советник главы ОП.

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Накануне его приезда Госдеп объявил о выделении пакета военной помощи на $1,85 млрд, включая системы Patriot.