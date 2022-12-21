Как комплекс Patriot поможет Украине
Украина наконец получит максимально эффективное оружие для защиты своего неба. Американские системы Patriot чрезвычайно эффективны и очень дороги. Одна ракета стоит около 3 млн долларов - в три раза больше, чем ракета системы NASAMS, две из которых уже несколько недель работают в Украине.
Как будет работать
Patriot специализируется на борьбе с баллистическими ракетами. Это не означает, что он не способен бороться с другими целями, но Украине он будет нужен именно для этого: других средств для борьбы с такими целями у ВСУ сейчас нет.
Скорее всего, Украине будет передана всего одна батарея Patriot. Такая батарея может включать в себя до восьми пусковых установок, хотя, возможно, их в ее составе будет поставлено и меньше. Комплекс представляет собой одну единицу ПВО - он выстроен вокруг одного радара, одного командного центра, одной антенно-мачтовой машины и одного электрогенератора. Эта батарея сможет прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько.
Американский персонал не сможет участвовать в работе комплекса в Украине по политическим причинам: это было бы воспринято как участие США в войне с Россией. Так что украинцев еще предстоит обучить управлять системой, возможно, обучение уже ведется.
У России проблемы
Patriot может работать по Искандерам (российские баллистические ракеты), по Кинжалу (гиперзвуковая авиационная ракета), по Циркону (гиперзвуковая противокорабельная ракета).
Еще одна особенность комплекса - это попадание ракеты-перехватчика непосредственно в цель, а не подрыв рядом с ней. Принимая во внимание стоимость и эффективность системы, она, вероятно, будут применяться для защиты крупных городов или критически важной инфраструктуры.
Решение об отправке батареи - это четкий сигнал, что Вашингтон по-прежнему готов делать все необходимое для помощи Украине. Неудивительно, что Москва назвала любые планы по развертыванию Patriot провокацией и дальнейшим расширением военного участия США в Украине.
Еще в ноябре заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев публично предостерег Запад от предоставления этой системы ПВО.
"Если НАТО поставит Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил", - заявил он, выразив надежду, что "атлантические импотенты это понимают". Впрочем, как всегда, слова Медведева никто не стал воспринимать всерьез.