Как комплекс Patriot поможет Украине

Белый дом подтвердил, что Украина получит передовую американскую ракетную систему Patriot для противодействия ударам российской армии.

Украина наконец получит максимально эффективное оружие для защиты своего неба. Американские системы Patriot чрезвычайно эффективны и очень дороги. Одна ракета стоит около 3 млн долларов - в три раза больше, чем ракета системы NASAMS, две из которых уже несколько недель работают в Украине.

Как будет работать

Patriot специализируется на борьбе с баллистическими ракетами. Это не означает, что он не способен бороться с другими целями, но Украине он будет нужен именно для этого: других средств для борьбы с такими целями у ВСУ сейчас нет.

Скорее всего, Украине будет передана всего одна батарея Patriot. Такая батарея может включать в себя до восьми пусковых установок, хотя, возможно, их в ее составе будет поставлено и меньше. Комплекс представляет собой одну единицу ПВО - он выстроен вокруг одного радара, одного командного центра, одной антенно-мачтовой машины и одного электрогенератора. Эта батарея сможет прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько.

Американский персонал не сможет участвовать в работе комплекса в Украине по политическим причинам: это было бы воспринято как участие США в войне с Россией. Так что украинцев еще предстоит обучить управлять системой, возможно, обучение уже ведется.

У России проблемы

Patriot может работать по Искандерам (российские баллистические ракеты), по Кинжалу (гиперзвуковая авиационная ракета), по Циркону (гиперзвуковая противокорабельная ракета).

Еще одна особенность комплекса - это попадание ракеты-перехватчика непосредственно в цель, а не подрыв рядом с ней. Принимая во внимание стоимость и эффективность системы, она, вероятно, будут применяться для защиты крупных городов или критически важной инфраструктуры.

Решение об отправке батареи - это четкий сигнал, что Вашингтон по-прежнему готов делать все необходимое для помощи Украине. Неудивительно, что Москва назвала любые планы по развертыванию Patriot провокацией и дальнейшим расширением военного участия США в Украине.

Еще в ноябре заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев публично предостерег Запад от предоставления этой системы ПВО.

"Если НАТО поставит Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил", - заявил он, выразив надежду, что "атлантические импотенты это понимают". Впрочем, как всегда, слова Медведева никто не стал воспринимать всерьез.