Зеленский опубликовал первые фото визита в США
Президент сообщил, что намерен провести ряд переговоров с американским президентом по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже в Вашингтоне (США). Первые фото из поездки он опубликовал в Telegram.
"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента США Джо Байдена и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский.
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