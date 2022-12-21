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Зеленский опубликовал первые фото визита в США

Президент сообщил, что намерен провести ряд переговоров с американским президентом по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины.
Зеленский опубликовал первые фото визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский уже в Вашингтоне (США). Первые фото из поездки он опубликовал в Telegram.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента США Джо Байдена и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский.

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