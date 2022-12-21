В Киеве на праздники будет курсировать ретро-поезд

На центральном вокзале всех путешественников будут встречать помощники святого Николая. Поезд будет отправляться от станции Киев-Пассажирский и направляться в Киев-Сказочный.

Укрзализныця запускает рождественско-новогодний рейс на сказочном ретро-поезде. Он будет проходить три уикенда подряд, сообщили в ведомстве.

Поезд будет отправляться от станции Киев-Пассажирский и направляться в Киев-Сказочный.

"В составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет. Отправление поезда в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше часа", - рассказали в Укрзализныце.

Путешествия запланированы на 24, 25, 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января. Если объявят тревогу, рейс откладывается с 12:34 до 14:00. Если опасность будет продолжаться дольше, пассажирам предложат сдать билеты и отправиться в путешествие в другой день.

"Безопасность - на первом месте, но праздник - по расписанию!" - отмечают в компании

Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского - от 104 гривен.

В Укрзализныце также добавили, что на центральном вокзале всех путешественников будут встречать помощники святого Николая, а в вагонах сказочного поезда воспитанники Киевской детской железной дороги проведут интересную экскурсию по истории Киева.

Напомним, на период новогодних праздников Укрзализныця назначила поезд Киев - Славское, который доставит пассажиров к горам и вернется в столицу к началу комендантского часа.