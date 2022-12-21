Украина с начала года экспортировала 20,6 млн тонн зерна - Минагрополитики

Украина с начала 2022/2023 маркетингового года экспортировала 20,61 млн тонн зерновых культур.

Украина с начала 2022/2023 маркетингового года и по 21 декабря экспортировала 20,61 млн тонн зерновых культур, в том числе 11,32 млн тонн кукурузы (54,9% общего объема поставок), 7,65 млн тонн пшеницы (37,1%) и 1,55 млн тонн ячменя (7,5%). Об этом говорится на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает Интерфакс-Украина.

Темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ на 31,61% ниже показателей аналогичного периода прошлого МГ (с 1 июля 2020 года по 21 декабря 2021 года за рубеж поставлено 30,12 млн тонн). Для сравнения, предыдущие максимальные темпы экспорта были достигнуты 2 декабря, когда отставание от прошлогодних значений составляло наименьшие за последние несколько месяцев 29,84%.

По данным ведомства, с начала 2022/2023 МГ и по 21 декабря 2022 года Украина экспортировала 7,65 млн тонн пшеницы (в 2,04 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), 1,55 млн тонн ячменя (в 3,29 раза меньше) и 12,4 тыс. тонн ржи (в 7 раз меньше). В то же время темпы экспорта кукурузы превысили прошлогодние объемы: ее вывезено 11,32 млн тонн, что на 24,9% превышает показатели 2021/2022 МГ на ту же дату, а экспорт муки составил 65,7 тыс. тонн (+13,1%).

Уточняется, что в целом с начала декабря из Украины экспортировано 2,72 млн тонн зерновых культур, в числе которых 1,75 млн тонн кукурузы, 877 тыс. тонн пшеницы, 84 тыс. тонн ячменя и 10,4 тыс. тонн муки.

Как следует из данных министерства, за неделю 14-21 декабря на внешние рынки поставлялось в среднем 134,3 тыс. тонн зерновых в сутки, тогда как за предшествующий ему период 2-14 декабря этот показатель составлял в среднем 148,6 тыс. тонн зерновых в сутки, за 28 ноября-2 декабря - 222,5 тыс. тонн зерновых в сутки, за 18-28 ноября - 124 тыс. тонн/сутки. Таким образом, среднесуточные темпы экспорта за отчетный период 14-21 декабря сократились на 9,6% по сравнению с предшествующим ему периодом 2-14 декабря.

Как сообщалось, Украина в 2021/2022 МГ экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего МГ, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом агропродукции из-за блокады украинских морских портов. На внешние рынки поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (на 12,6% больше показателей 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурузы (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (+35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (-44,1%).

Украина в 2020/2021 МГ экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур: 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя, 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

В 2019/2020 МГ Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Ранее сообщалось, что из морских портов Одесской области вышли еще четыре судна со 129 тыс. т агропродукции на борту.

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