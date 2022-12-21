Епифаний вручил Залужному орден Юрия Победоносца

Главнокомандующий ВСУ в свою очередь наградил предстоятеля ПЦУ нагрудным знаком За содействие армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил из рук предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания орден святого великомученика Юрия Победоносца. В свою очередь главнокомандующий вручил духовному лицу нагрудный знак За содействие армии. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице предстоятеля, опубликованное в среду, 21 декабря.

"С искренней благодарностью получил из рук Главнокомандующего ВСУ нагрудный знак За содействие армии. В свою очередь, от полноты нашей Церкви вручил Валерию Залужному орден святого Юрия Победоносца - святого, который известен как победитель зла, неправды, человеческой ярости, помощник в борьбе с силами тьмы", - рассказал он

По словам Епифания, украинский народ достиг многих побед, "разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас".

"Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору", - отметил он.

Глава Православной церкви Украины отметил, что военная служба и защита родного народа является делом, которое благословляет Бог. Украинские военные выполняют свое призвание - жертвенно защищать ближних.

Как уже сообщалось, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Позже в Синоде ПЦУ объяснили, что регистрация монастыря ПЦУ Киево-Печерская Лавра не меняет статус имущественного комплекса Лавры.