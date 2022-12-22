Экс-глава Роскосмоса Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным.

Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

"Экс-глава Роскосмоса получил ранение в спину и был госпитализирован. Сопровождавшие его лица также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечает российское СМИ, угрозы жизни Рогозина нет.

Российский Telegram-канал Mash также публикует кадры с ресторана, в котором на момент обстрела гостинницы, находился Рогозин. Отмечается, что он праздновал там свой день рождения.

Ресторан Шеш-Беш, в котором Рогозин праздновал день рождения, находится на первом этаже гостинницы в Ленинском районе Донецка.