Журналисты рассказали, как Зеленский добирался в США

В Соединенные Штаты украинский лидер добирался через польский город Перемышль в сопровождении посла США в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский добирался в США поездом и самолетом в условиях повышенной безопасности. Об этом в среду, 21 декабря, пишет Bloomberg.

"В среду 21 декабря утром Зеленский прибыл на поезде в польский город Перемышль в сопровождении посла США в Киеве Бриджит Бринк. После этого Зеленский вылетел из соседнего аэропорта Жешув-Ясенка, ключевого польского узла для транспортировки помощи Украине.

В полдень по местному времени он приземлился на правительственном самолете США на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона, а затем направился в Блэр-хаус, традиционное место для визитов высокопоставленных лиц", - описывает маршрут украинского лидера издание.

В сообщении сказано, что далее он совершил очень короткую поездку кортежем в Белый дом для встречи с Байденом.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило на своем сайте об отсутствии необычных проблем с воздушным движением вдоль восточного побережья.

"Хотя США имеют большой опыт транспортировки должностных лиц Пентагона и Государственного департамента в зоны боевых действий, такие как Афганистан, эти поездки обычно держатся в тайне из соображений безопасности, пока должностное лицо не приземлится - или даже не завершит визит", - отмечает Bloomberg.

Напомним, глава Белого дома и украинский лидер провели совместную пресс-конференцию, во время которой лидер США заявил, что поддержка Украины в войне с РФ будет только расти.