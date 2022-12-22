Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год

Погода в новогоднюю ночь будет слабо напоминать "классическую" зимнюю погоду, какой та может быть в январе.

Погода в Украине на Новый 2023 год будет без осадков и теплой, поэтому ее вряд ли можно будет назвать новогодней. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", - рассказала она.

Известно, что в четверг, 22 декабря, в Украине станет немного теплее. По всей стране столбики термомтеров покажут +1°...+4°, а местами на юге и юго-востоке воздух прогреется до +5°...+8°. В большинстве северных областей пройдут пройдут дожди, на Черниговщине - снег. Осадки также ожидаются в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Отметим, зима в этот раз выдалась достаточно теплой. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз в энергетическом плане получает выгоду от "необычайно теплой зимы".