Украинским беженцам разрешили остаться в Австрии дольше

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тысяч вынужденных переселенцев из Украины.

Власти Австрии приняли решение продлить действие временной защиты для вынужденных переселенцев из Украины, а также право легально находиться на территории страны до 4 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято Советом министров Австрии 21 декабря, в среду, 21 декабря, сообщает Укринформ.

Документ вносит изменения в постановление федерального правительства Австрии от 11 марта 2022 г., в котором указывалось право украинцев на проживание на территории страны.

"Временное право на жительство действует до 4 марта 2024 года", - говорится в принятом документе.

В МИД страны заявили, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тысяч переселенцев из Украины, из которых 56 тысяч находятся на обеспечении правительства.

Отметим, к концу года общее число украинских беженцев в Швейцарии может достичь 75 тысяч. В связи с этим швейцарская армия предоставит Государственному секретариату по миграции (SEM) дополнительные места и персонал для приема украинцев.

Ранее сообщалось, что США приняли более 80 тыс украинских беженцев.