Оккупанты потеряли 150 убитыми у Каховки - Генштаб

Силы обороны нанесли мощные удары по скоплениям живой силы и военной техники врага на Херсонщине.

Украинские военные нанесли тяжелые потери российским захватчикам в Херсонской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 22 декабря.

"По уточненным данным, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа", – говорится в сводке.

Кроме того, в то же день Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы врага в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военных российских оккупационных войск и уничтожены восемь грузовых автомобилей с боеприпасами.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны сегодня поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы россиян.

В свою очередь российские агрессоры пытались улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, а также не оставляли попыток наступления на Донбассе.

Сегодня враг нанес пять ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов с РСЗО, включая ночные обстрелы гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем оккупанты обстреляли Часовой Яр Донецкой области, там есть жертвы среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений не было, признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

На Слобожанском направлении под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне обстреляли районы Новомлинского, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клищиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневое поражение было нанесено в районе населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении захватчики совершили обстрелы по районам Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжали минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега Днепра. Ущерб нанесен более 25 населенным пунктам. Среди них – Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец в Днепропетровской области и Нововодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львово Херсонской области. Ночью россияне также нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

Напомним, сегодня у российских оккупантов "юбилей" – цифра потерь превысила 100 тысяч убитыми. Только за сутки 21 декабря погибли 660 россиян.