США смогут судить всех причастных к военным преступлениям в Украине - ОГП

Американский Сенат принял закон, который позволяет судить за военные преступления в Украине не только граждан США.

Сенат США принял закон о правосудии для жертв военных преступлений (Justice for Victims of War Crimes Act - ред.). Он закладывает правовую основу для привлечения к ответственности всех, кто совершил военные преступления против украинского народа. Об этом сообщает сайт Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 22 декабря.

"США поддерживают Украину не только в противостоянии агрессору на поле боя. Есть четкий сигнал поддержки нашей борьбы и на фронте справедливости… Теперь мы уверены, что причастные к военным преступлениям, совершенным в Украине, никогда не будут иметь безопасное убежище в США. Надеюсь, скоро сможем сказать, что у них его не будет нигде в мире. Работаем над этим", - подчеркнул генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он также отметил, что принятый закон разрешает преследовать военных преступников в США независимо от места совершения преступления. Кроме того, он продлевает срок давности для военных преступлений, выявленных через годы после их совершения, а также обновляет действующее законодательство, позволяя привлекать к ответственности граждан других стран.

Костин добавил, что что ранее за подобные преступления к ответственности могли быть привлечены исключительно граждане США.

Напомним, ранее Костин заявил, что массированные атаки на гражданскую инфраструктуру не помешают прокурорам достичь результата в расследовании международных преступлений РФ.

Костин также заявил, что Украина в вопросе создания трибунала за преступление агрессии РФ уже имеет неофициальную поддержку от 10 до 16 стран.