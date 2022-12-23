10 млн грн на реабілітацію українців, постраждалих від війни: Nemiroff передав третю партію допомоги

У рамках ініціативи “Нестримний дух України” медзаклади Вінничини отримали чергову партію обладнання та медикаментів. Кошти зібрав відомий український бренд з прибутку від благодійної лінійки Nemiroff Originals Осо

Небайдужий вітчизняний бізнес передав до медзакладів Вінниччини чергову партію допомоги українським захисникам. До одного з шпиталів привезли медичне обладнання для реабілітації поранених бійців. Гроші, а це майже 10 мільйонів гривень, зібрав відомий український бренд, який в рамках ініціативи “Нестримний дух України” запустив благодійну лінійку Nemiroff Originals Особлива. Весь прибуток від продажу лімітованої партії продукції йде на допомогу постраждалим від війни українцям. Перші дві партії допомоги передали у жовтні-листопаді.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну під обстріли та авіаудари потрапляють тисячі військових та цивільних. Ворог усіляко намагається тероризувати жителів, але ми – незламні та сміливі. Що більш важливо – об'єднані єдиною ідеєю і армія, і волонтери, і представники бізнесу.

“Як компанія, яка працює у всьому світі, ми отримали запити від наших партнерів із Сполучених Штатів Америки, Канади, із Західної Європи про бажання приєднатися до такої благодійної допомоги. Тож ми відправили лімітовану лінійку і закордон, щоб залучити ще більше людей по всьому світу до допомоги Україні. Тим самим весь світ об'єднався. Лінійку стилізували, звісно, в кольорах прапора України - символу свободи, сили та хоробрості української нації”, - розповідає генеральний директор компанії NEMIROFF Юрій Сорочинський.

Прес-служба

Прес-служба

Крім шпиталю, медикаменти та обладнання також отримали лікарні Вінниччини. Вони є критично необхідні для якісного лікування наслідків мінно - вибухових травм. Також передали діагностичний апарат перевірки слуху й принтер для друкування результатів. Електронейроміограф, енцефалограф та ІТ-техніку для роботи приладу. Газовий аналізатор крові й необхідні для нього витратні матеріали, апарат електростимуляції. А також пристрої для розробки гомілковостопного, плечового та ліктьового суглобів та бігову доріжку.

“Те обладнання, яке нам передали, дає можливість забезпечити розвиток медицини. Воно необхідне для допомоги не тільки захисникам, які потребують цього після поранень, але й допомоги внутрішньо переміщеним особам, допомоги родинам полеглих. Це обладнання оптимізує роботу медичного працівника та підвищує ефективність надання медичної допомоги. Чіткість діагностики дає можливість розширити сферу надання медичних послуг громаді. Все це говорить про те, що Україна навіть в умовах війни розвиває свою медицину, рухається далі. Такі інновації нададуть можливість і в воєнний час, і в післявоєнний розвивати медицину до тих світових стандартів, які нам необхідні”, - ділиться враженнями т.в.о. Генерального директора міської районної лікарні Олена Верланькушенко.

Прес-служба

Прес-служба

Бренд Nemiroff гордий бути українським та пишається можливістю допомогти поверненню до звичного життя своїм землякам. Саме тому він бере активну участь у реабілітаційних заходах.

“Ми працюємо безпосередньо зі шпиталями - отримуємо від них замовлення, що конкретно необхідно медзакладам, яке обладнання та в якій кількості. Знаходимо все необхідне, закуповуємо і привозимо”, - каже Юрій Сорочинський.

Бренд не зупиняється на цьому. На днях було також закуплено для одного з благодійних фондів паливо на суму 800 тисяч гривень. Гроші підуть на надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених із найгарячіших ділянок фронту.

Прес-служба