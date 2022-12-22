Под Харьковом эксгумировали тела матери и сына, погибших из-за обстрела

Родственники стали жертвами обстрела российских оккупантов, когда те открыли огонь по селу Русская Лозовая.

Следователи провели эксгумацию тел матери и сына, погибших марте в результате обстрела российскими оккупантами села Русская Лозовая под Харьковом. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей Facebook-странице.

"77-летняя женщина и 61-летний мужчина попали под огонь оккупантов 15 марта на территории собственного домовладения в селе Русская Лозовая Харьковского района. Там же их похоронили местные жители", - говорится в сообщении.

С целью установления причины смерти останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.