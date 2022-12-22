Оккупанты обстреляли райбольницу Купянска - Харьковская ОВА

Российские захватчики в очередной раз стреляли по городу - в этот раз пострадала районная больница.

Пять жителей Купянска Харьковской области пострадали из-за обстрела города российскими оккупантами. Среди них четверо сотрудников Купянской центральной районной больницы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире национального телемарафона новостей в четверг, 22 декабря.

"Враг продолжает у нас обстреливать город Купянск, Купянский район, город Волчанск. На сегодня пострадало пять человек, четверо из них это сотрудники центральной районной больницы, которые пытаются все таки восстанавливать свою работу и предоставлять медицинскую помощь нашим гражданам. Однако враг достает их и там - для него никаких принципов нет", - отметил он.

По его словам, "острым вопросом" остается минная опасность в области.

"У нас сегодня зафиксировано четыре случая подрыва на минах: люди пошли в лесополосу, там подорвались, подорвалась сельскохозяйственная техника и так далее", - добавил Синегубов.

Напомним, ранее Синегубов сообщал, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области.