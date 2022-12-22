В Львовской области появится спецклиника Superhumans - Зеленская

Первая леди Украины сообщила, что это медучреждение сфокусируется на протезировании для взрослых и детей.

Одну из больниц Львовской области путем модернизации превратят в специализированнную клинику по протезированию и реконструкции Superhumans. Ее предназначение - послевоенная реабилитация. Кроме того, медучреждение будет предоставлять свои услуги на бесплатной основе для украинских граждан. Об рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает пресс-служба президента в четверг, 22 декабря.

Клиника Superhumans будет фокусироваться на протезировании для взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела, в частности лица, а также лечении посттравматического стрессового расстройства.

Медицинские услуги, предоставляемые Superhumans, будут бесплатными для украинцев – и военных, и гражданских. В клинике будет 100 коек, две операционные, лаборатория по изготовлению протезов и физиотерапевтическое отделение.

В реабилитационном корпусе будет уникальная для Украины возможность совмещения процедур – водных и обычных. В центре, оборудованном большим бассейном, пациенту предложат комплексные системы упражнений, которые помогут как можно быстрее восстановить моторику конечностей и возвратиться к самостоятельной жизни.

Над запуском лаборатории по производству протезов из Superhumans работает немецкая компания Ottobock - флагман технологий для изготовления различных видов протезов, ортезов и экзоскелетов. Консультации по эффективному и доступному началу собственного производства протезов команде также предоставляет компания Ossur – ведущий производитель бионических и других протезов из Исландии.

Между Superhumans и Министерством здравоохранения подписан меморандум о сотрудничестве. В помещении будущей клиники ныне идет активная фаза ремонтных работ.