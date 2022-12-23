Оккупанты снесли в Мариуполе драмтеатр

Руины памятника довоенного Мариуполя, где погибло несколько сотен человек, сносили экскаватором.

Российские оккупанты снесли драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Соответствующее видео с места обнародовал также местный паблик.

"Драмтеатр в Мариуполе снесли. Оккупанты уничтожили памятник довоенного Мариуполя и место одного из наиболее жестоких своих военных преступлений. 16 марта на него сбросили авиабомбу, и в результате страшного взрыва, по разным данным, погибло несколько сотен человек", - написал Цаплиенко.