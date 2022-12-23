Зеленский готовит мирный план к февралю - WSJ

Переговорная позиция Украины будет зависеть от ее позиции на поле боя, поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед.

В феврале следующего года Украина представит мирный план, который базируется на формуле мира президента Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, разговор Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов.

"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.

По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и планирует представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

Поэтому Украина хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед.

Напомним, Зеленский озвучил на саммите G20 украинскую формулу мира, которая включает десять пунктов.