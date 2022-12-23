На Запорожье во время обстрела стена дома упала на детей

Двое мальчиков пострадали из-за обрушения стены жилого дома во время российских обстрелов.

В ходе российского обстрела в Запорожской области пострадали двое детей – на них обрушилась стена дома. Об этом вечером в четверг, 22 декабря, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны", – написал глава области.

По данным Общественное Запорожье, это произошло в селе Магдалиновка Камышевской громады.

Сообщается, что детей с ранениями доставили в Запорожскую областную клиническую детскую больницу.