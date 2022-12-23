Украинским компаниям дадут 30 тысяч евро на релокацию

Помощь от ЕБРР, Швейцарии и США получат около 80 украинских компаний, которые отвечают ряду критериев.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Швейцария и США помогут с переездом украинским малым и средним предприятиям (МСП) из территорий, наиболее пострадавших от российского вторжения, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что общий размер помощи от указанных доноров составляет 2,4 млн евро.

"Около 80 украинских компаний получат до 30 тысяч евро каждая на возмещение затрат, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанных с транспортировкой оборудования, сырья и готовой продукции; упаковкой, демонтажем, починкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования; использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерные или ремонтно-строительные работы в помещениях для хранения оборудования и производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что компании должны отвечать следующим требованиям: иметь до 500 работников, годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро, не менее двух лет операционной деятельности и доля украинских владельцев – более 50%.

В ЕБРР подчеркнули, что начатая Россией война в Украине имеет разрушительное влияние на МСП, особенно в восточных, северных и южных регионах страны. Компании вынуждены перемещаться в более безопасные западные регионы Украины для того, чтобы защитить своих работников, сохранить оборудование и перезапустить деятельность.

МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест и добавленной стоимости в Украине. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на них приходится примерно 82% от общего количества рабочих мест и 64% созданной добавленной стоимости в ВВП. По данным Advanter Group, только за первые 75 дней войны компании потеряли 64-85 млрд долларов вследствие уничтожения активов и нарушения нормального функционирования рынков.

Ранее сообщалось, что ЕБРР выделил Украине 372 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры.