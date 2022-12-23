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Мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Завтра, 24 декабря по Украине ожидается мокрый снег, небольшой дождь и туман.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Завтра, 24 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Так, в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом). Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре. 

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Добавляется, что на Закарпатье и в Карпатах ожидаются умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Что касается юга, то на юго-западе и юго-востоке страны местами возможен туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до - 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Крыму и большинстве западных областей ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Относительно погоды на Киевщине, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

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Напомним, часть Киева сегодня может остаться без воды: список районов. Водоснабжения может не быть в части Подольского района.


 

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