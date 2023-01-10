РФ ударила по Краматорску: две жертвы

Российская ракета попала в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, которые находились в авто, погибли.

Оккупанты вечером 9 января нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате два человека погибли. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Сообщается, что оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, которые были в автомобиле, погибли.

В свою очередь глава Донецкой ОВА, Павел Кириленко добавил, что ракетный удар пришелся по улице Олексы Тихого. Также по его словам, РФ нанесла удар по Константиновке. Там ракеты упали за пределами города – никто не пострадал.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.