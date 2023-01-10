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На Киевщине готовятся к новому наступлению РФ

Власти продолжают наращивать и укреплять рубежи обороны и позиции защитников. Бойцов обеспечивают всем необходимым.
На Киевщине готовятся к новому наступлению РФ
На Киевщине усиливают оборону / t.me/OleksiyKuleba

В Киевской области укрепляют рубежи обороны и позиции военных. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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"В Киевской области продолжается укрепление рубежей обороны и укрепление позиций. Сегодня с рабочей поездкой на позициях региона. Проверили, как обустроены огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.

 

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