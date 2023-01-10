Войска РФ выпустили 30 снарядов по общине на Днепропетровщине

Девять часов в регионе звучал сигнал тревоги. Ударам из Градов и тяжелой артиллерии подверглась Марганецкая община.

Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Сообщается, что под вражеский огонь попала Марганецкая община.

"Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов. Люди не пострадали. Есть разрушения - поврежденные дома и кафе. Последствия еще выясняются", - отметил глава ОВА.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.