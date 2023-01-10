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Генштаб назвал потери армии РФ на 10 января

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, четыре вражеских танка, четыре БПЛА, а также катер.
Генштаб назвал потери армии РФ на 10 января
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала войны по 10 января 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 112 470 человек (+710 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

  • 3084 (+4) танка
  • 6154 (+7) боевых бронированных машины
  • 2073 (+4) артиллерийских системы
  • 434 (+0) реактивных системы залпового огня
  • 217 (+0) средств ПВО
  • 285 (+0) самолетов
  • 275 (+0) вертолетов
  • 1860 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 723 (+0) крылатые ракеты
  • 17 (+1) кораблей / катеров
  • 4817 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 183 (+0) единицы специальной техники

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.

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