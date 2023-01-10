Генштаб назвал потери армии РФ на 10 января

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, четыре вражеских танка, четыре БПЛА, а также катер.

С начала войны по 10 января 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 112 470 человек (+710 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

3084 (+4) танка

6154 (+7) боевых бронированных машины

2073 (+4) артиллерийских системы

434 (+0) реактивных системы залпового огня

217 (+0) средств ПВО

285 (+0) самолетов

275 (+0) вертолетов

1860 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня

723 (+0) крылатые ракеты

17 (+1) кораблей / катеров

4817 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн

183 (+0) единицы специальной техники

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.