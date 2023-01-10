Генштаб назвал потери армии РФ на 10 января
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, четыре вражеских танка, четыре БПЛА, а также катер.
С начала войны по 10 января 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 112 470 человек (+710 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Сообщается, что с начала войны уничтожены:
- 3084 (+4) танка
- 6154 (+7) боевых бронированных машины
- 2073 (+4) артиллерийских системы
- 434 (+0) реактивных системы залпового огня
- 217 (+0) средств ПВО
- 285 (+0) самолетов
- 275 (+0) вертолетов
- 1860 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 723 (+0) крылатые ракеты
- 17 (+1) кораблей / катеров
- 4817 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 183 (+0) единицы специальной техники
Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.
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